04 Сентября 2023
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Фото: Reuters/John Pryke

США не подтвердили решение отправить Украине снаряды с обедненным ураном

Белый дом не подтвердил решение в скором времени отправить на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом РИА Новости заявил представитель совета по национальной безопасности США.

"Я не могу", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В июне Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США вслед за Британией собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Отмечалось, что этими снарядами могут оснастить танки Abrams, которые также направят на Украину.

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. 13 мая недалеко от украинского города Хмельницкий прогремел мощный взрыв, ракеты или БПЛА поразили некий склад с боеприпасами, где могли находиться, в том числе, британские снаряды с бронебойными сердечниками из обедненного урана.

Теги: сша, украина, снаряды с обедненным ураном


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