04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В армию Украины могут разрешить призывать мужчин с ВИЧ и туберкулезом

Министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому, расширяется список пригодных к военной службе по мобилизации.

В него могут попасть, например, мужчины с категориями годности 2-в (клинически излеченный туберкулез), 5-в (бессимптомный ВИЧ), 21-в (медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы), 22-в (эпизодические и пароксизмальные расстройства), пишет "Ъ". Военную специальность таки солдатам назначит врачебная комиссия.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что в ряды ВСУ могут мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – годный или ограниченно годный. Надо дать толкование, кто такой ограниченно годный, и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – заявил Данилов.

Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы, отметил секретарь СНБО. Ограниченная годность к службе не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы на Украине, но этот статус обладает некоторыми особенностями.

Теги: ВСУ, мобилизация, ВИЧ, туберкулез


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Ранее 01.09.2023 10:01 Мск На Украине могут мобилизовать мужчин, ограниченно годных к службе

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