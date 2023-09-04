В Прикамье следком возбудил дело на молочный комбинат

В Пермском крае по факту уклонения от уплаты налогов Юговским молококомбинатом возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, с января 2017 г. по декабрь 2019 г. руководство комбината включило в налоговые декларации сведения о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 10% вместо установленной налоговым кодексом РФ 20% при продаже продуктов. Также общество включило в вычеты по налогу на добавленную стоимость первичные бухгалтерские документы от организации, не ведущей реальную предпринимательскую деятельность и якобы поставившей товар.

Сумма ущерба бюджету РФ в виде недополученных налогов и сборов в размере более 600 млн руб.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Отметим, что в июне Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску Юговского комбината молочных продуктов к инспекции ФНС №19 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Суд встал на сторону налоговой службы. Сообщалось о недоимке по НДС на сумму с пени и штрафом на 1,1 млрд руб.