"Вкусно – и точка" хочет открыть рестораны в Китае

"Вкусно – и точка" хочет открыть ресторан в Китае. Для начала экспансии выбран город Хэйхэ, который расположен на берегу Амура напротив Благовещенска.

Чтобы открыть такое заведение российской сети пришлось обратиться за разрешением к американскому "Макдоналдсу" – договор о продаже российской франшизы предусматривает такое согласование с бывшим владельцем, рассказал новый хозяин сети ресторанов Александр Говор.

По его словам, запрос на открытие ресторан пришел из самого Хэйхэ.

Поскольку в Китае уже работает "Макдоналдс", российская компания обязана согласовывать свой заход в страну, объяснил Говор в интервью ТАСС.

"Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии", — рассказал Говор.

Также бизнесмен рассказал, что ряд других стран также обратился во "Вкусно – и точка" по поводу открытия заведений этой сети.