McDonald's предусмотрел возможность возвращения в Россию

Компания McDonald's, уходя из России, оставила себе путь для возвращения. В договоре о продаже российской сети ресторанов новому владельцу предусмотрена возможность обратного выкупа бизнеса, сообщил владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор.

" Какой резон McDonald's рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", - цитирует бизнесмена ТАСС.

Если McDonald's вернется, ему придется доплатить – в размере вложений российских инвесторов. Кроме того, во франшизе у Говора останется контрольный пакет, даже если сеть вернется.