В Екатеринбурге СК начал проверку после нападения стаи псов на ребенка

Следственный комитет проверяет информацию о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, стало известно, что в микрорайоне "Семь ключей" уральской столицы уже долгое время обитает стая бродячих собак. Псы набрасываются на людей и домашних животных. Есть сведения, что некоторое время назад эта стая напала на малолетнего ребенка.

Сейчас сотрудники СК проверяют данную информацию. Как заверили в ведомстве, будут установлены все обстоятельства, а ситуации будет дана объективная правовая оценка.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года в уральском городе Серов домашняя собака напала на 5-летнюю девочку.