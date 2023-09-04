04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Россияне оказались против абортов только на словах

Противоречивые результаты показал опрос россиян по поводу проблемы абортов, исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С одной стороны, граждане одобряют госрегулирование вопроса абортов, но на деле выступают против ограничений на продажу препаратов для прерывания беременности, пишет "Коммерсант".

Так, за год с 36% до 47% выросло число россиян, которые полагают: государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Чаще такое мнение высказывают мужчины с неполным средним образованием, жители села и из Северо-Кавказского федерального округа.

Но какие это должны быть меры? 55% россиян выступают против планов государства ограничить продажу препаратов для прерывания беременности (мифепристон и мизопростол), за такое ограничение выступают лишь 35% респондентов. Чаще других против выступает молодежь, бездетные, жители столиц и малообеспеченные граждане.

Социологи объясняют эти противоречия тем, что российское общество "декларативно и идеологически" консервативно, а когда дело доходит до практики, например, необходимости хранить семейную верность или соблюдать религиозные посты, тогда "консерватизм улетучивается".

Теги: россияне, аборты, беременность, опрос


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