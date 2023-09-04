В Каменске-Уральском в ДТП пострадали беременная мать с 10-летней дочерью

В Каменске-Уральском в результате ДТП пострадали три человека, в том числе беременная женщина и ее 10-летняя дочь. Подробности происшествия Накануне.RU сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла накануне - 3 сентября в 20.30 в районе дома № 104 по ул. Октябрьская. По предварительным данным, "Хендай Туксон" двигался со стороны ул. Суворова, но при повороте налево не уступил дорогу машине "Киа Рио", двигавшейся по встречному направлению.

Водитель "Хендай" с 16-летним водительским стажем к административной ответственности ни разу не привлекался. Он рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что двигался со скоростью 40 км/ч. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 104 на Октябрьской, он повернул во двор. Ему навстречу ехала "Киа Рио" - расстояние между автомобилями было около 100 м. Тогда водитель включил левый поворотник и выполнил маневр, но тут произошло столкновение - передняя часть "Хендай" столкнулась с левой частью "Киа Рио", после чего первый автомобиль развернуло.



В свою очередь водитель "Киа Рио" с 2-летним стажем и тремя административными нарушениями рассказал, что двигаясь прямо по улице Октябрьская увидел встречную машину, которая не останавливаясь стала поворачивать налево. Чтобы не столкнуться он предпринял экстренное торможение и выкрутил руль вправо, однако из-за небольшого расстояние между автомобилями избежать столкновения не удалось.

Кто на самом деле виноват будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас остается фактом то, что в ДТП пострадали водитель "Хендай Туксон", а также пассажиры "Киа Рио" - беременная женщина 1986 г.р., и ее несовершеннолетняя дочь 2012 г.р. Транспортные средства также получили механические повреждения. Уже составлены процессуальные документы, опрошены очевидцы, проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения обоих водителей, результат отрицательный.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при выезде со второстепенных дорог и прилегающих территорий, совершении поворотов налево, разворотов, перестроении всегда следует уступать дорогу транспортным средствам, пользующимся преимущественным правом проезда. Умение правильно оценивать расстояние до приближающихся транспортных средств имеет решающее значение при совершении маневров. Соблюдение Правил дорожного движения – залог не только вашей безопасности, но и окружающих вас людей.