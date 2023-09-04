В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Для водителей электросамокатов предложили ввести административную и уголовную ответственность. С такой инициативой выступили депутаты комитета Госдумы по транспорту и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает газета "Известия".

В документе, подготовленном депутатами, говорится, что рост числа ДТП с участием самокатчиков будет продолжаться, если к владельцам СИМ не появятся требования со стороны законодательства.

Парламентарии также предложили дополнить уголовную статью 264.5 "Нарушение ПДД и эксплуатации СИМ" — это необходимо для привлечения к ответственности тех, кто причинил тяжкий вред здоровья во время управления электросамокатом. По мнению депутатов, необходимо ввести обязательную регистрацию СИМ с присвоением госномеров.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о праве муниципалитетов запрещать прокат электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева призывает полностью запретить в городах электросамокаты по примеру Парижа. Среди российских законодателей единого мнения на этот счет нет. В СПЧ заявили, что запрету или ограничению электросамокатов в городах мешает сильнейшее лобби.