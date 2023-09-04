Экс-министр обороны Украины Резников не знает о планах назначить его послом в Великобритании

Отправленный в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ничего не знает о возможном назначении послом в Великобритании.

Накануне Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку, слухи о которой появились еще на прошлой неделе. Так, об увольнении Резникова и последующем назначении его послом Украины в Лондоне говорил народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Тот же депутат говорил, что министром обороны будет назначен глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров. Так и вышло – Зеленский ожидает, что кандидатуру Умерова теперь согласует парламент.