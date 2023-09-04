Эрдоган сегодня в очередной раз предложит Путину зерновую сделку и услуги посредника

Владимир Путин сегодня в Сочи примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств не виделись очно почти год, а в последнее время и телефонные контакты стали редки.

Турецкие СМИ сообщают, что Эрдоган в очередной раз планирует предложить Путину посредничество Анкары в переговорном процессе с Украиной, но едва ли стороны конфликта воспользуются этим предложением.

Основной же темой для обсуждения станет зерновая сделка, продления которой жаждет Турция. При этом Кремль неоднократно заявлял, что пока не будут выполнены российские условия – сделка не возобновится. Поэтому Эрдогану придется предлагать новый формат взаимодействия.