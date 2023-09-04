04 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба депутата Вихарева

Депутат Алексей Вихарев встретился с мобилизованными для передачи полезного оборудования

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с военным офицером, военнослужащим гвардейской бригады Максимом. Глава медфракции поддерживает их с момента отправки по частичной мобилизации в 2022 году, и в этот раз передал полезное оборудование, запрошенное солдатами ранее.

встреча Алексея Вихарева с мобилизованными посылка от Алексея Вихарева мобилизованным СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Вихарева

Встреча состоялась в общественной приемной депутата на Старых Большевиков, 29. Ранее офицер предоставил Алексею Вихареву список всего необходимого на фронте. В том числе: компрессоры высокого давления, электролиты, шуруповерты, кувалды, ножницы по металлу, гидравлические домкраты, козелки и другие нужные инструменты, такие как гайковерты, бокорезы и изоленты.

"Иногда происходит так, что военная техника ломается в неподходящий момент, для ее оперативного ввода в строй необходимы инструменты, которые нам нашел Алексей Вихарев. Зимой депутат передавал нам наушники, горелки и высокоточные приборы, мы ими пользуемся по сей день", — делится военный с позывным "Кэп".

Всего за 1,5 года депутаты медфракции собрали и отправили около 30 гуманитарных грузов на общую сумму более 40 млн рублей. В этот раз ее председатель Алексей Вихарев вместе с оборудованием также передал коробки с инструментами — они отправятся в пункт временной дислокации в ЛНР

встреча Алексея Вихарева с мобилизованными посылка от Алексея Вихарева мобилизованным СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Вихарева

встреча Алексея Вихарева с мобилизованными посылка от Алексея Вихарева мобилизованным СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Вихарева

"С военнослужащим гвардейской бригады я знаком уже на протяжении года, мы регулярно общаемся, у него я узнаю о нуждах наших ребят. Ранее офицер связался с нами, передал мне список необходимого им оборудования. Я и мои помощники нашли и приобрели все согласно списку. Надеюсь, что эти инструменты облегчат быт военных и приблизят их скорое возвращение домой", — рассказал Алексей Вихарев.

встреча Алексея Вихарева с мобилизованными посылка от Алексея Вихарева мобилизованным СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Вихарева

Отметим, что депутаты медицинской фракции помогают военнослужащим с начала спецоперации. Приобретают и передают необходимое оборудование, медикаменты, организованно сдают для них кровь, помогают в решении различных вопросов, поддерживают их родственников. Также депутаты регулярно навещают раненых, проходящих реабилитацию и лечение в окружном госпитале Екатеринбурга. В начале лета Алексей Вихарев передал екатеринбургским артиллеристам дорогостоящий квадрокоптер с тепловизором, до этого отправил им несколько партий с боевым снаряжением и предметами первой необходимости.

Теги: Алексей Вихарев, депутат, мобилизованный, СВО, посылка, оборудование


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