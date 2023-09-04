04 Сентября 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе военной операции, сообщил источник ТАСС в военном ведомстве.

По его словам, первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.

Напомним, 16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем.

Теги: су-34, кинжал, сво


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