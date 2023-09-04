04 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Байден разочарован решением Си Цзиньпиня не ездить на саммит G20

Президент США Джо Байден не теряет надежды встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем. Хотя это вряд ли произойдет на предстоящем саммите G20 в Индии, по поводу чего американский президент выразил разочарование.

"Я разочарован. <…> Но я все равно планирую увидеться с ним", - цитирует Байдена Reuters.

В конце августа стало известно, что председатель КНР отправит вместо себя на саммит "Большой двадцатки" премьера Ли Цяна.

Ранее предполагалось, что саммит G20 в Нью-Дели 9-10 сентября может стать местом встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена. В последний раз они встречались также на саммите G20 – в прошлом году на Бали.

Еще одним местом встречи китайского и американского лидеров может стать ноябрьская встреча лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Ни на индийский, ни на американский саммит не приедет президент России Владимир Путин. На встречу G20 он отправит вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова, участие во встрече АТЭС высокопоставленных чиновников от РФ вообще вызывает сомнение, учитывая, что почти все руководство страны находится под американскими санкциями.

Теги: джо байден, си цзиньпин, саммит, g20, атэс


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