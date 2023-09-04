Суд назначил лечение уральской пенсионерке, выбросившей правнука с балкона

Суд отправил на лечение пожилую жительницу уральского города Кушва. Пенсионерка покушалась на убийство своего малолетнего правнука.

Напомним, все случилось вечером 15 октября прошлого года: женщина 1952 года рождения решила убить своего правнука 2019 года рождения. Как показало расследование, предварительно выпив, прабабушка посадила ребенка на подоконник балкона квартиры на втором этаже, после чего с силой вытолкнула его в открытое окно.

В результате тот упал на землю с высоты около 5 метров и ударился головой. Его успели оперативно доставить в больницу и оказать помощь, благодаря чему пострадавший выжил. А родственнице предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по заключению экспертов пенсионерка страдает психическим расстройством. В тот момент она не осознавала характер и опасность своих действий и не могла руководить ими.

Кушвинский городской суд назначил женщине принудительные меры медицинского характера. Ее отправят на лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в амбулаторных условиях.