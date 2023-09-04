04 Сентября 2023
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Фото: ВЭФ

Участники ВЭФ могут остаться без устриц

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) могут лишиться устриц – из-за мощных дождей в августе в Приморском крае морская вода у берегов сильно разбавилась пресной. Теперь в океане гибнут моллюски – как "дикие", так и выращиваемые в "морских огородах".

В одном из хозяйств урожай готовой к реализации дальневосточной устрицы погиб практически полностью, в целом стадо сократилась на 70%, пишет РБК-Приморье. Также о потерях сообщают и другие предприятия отрасли.

Магазины, рынки и рестораны недополучат моллюсков, а значит, и участники ВЭФ в нынешнем году не смогут в полной мере насладиться морскими деликатесами Приморья.

Теги: Устрица, моллюск, Приморский край, ВЭФ, Восточный экономический форум


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