Crew Dragon с российским космонавтом на борту успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Флориды (США). Вчера он отстыковался от МКС с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом Андреем Федяевым.

Хотя посадка прошла успешно, в NASA опасались помех со стороны урагана Идалия, который на прошлой неделе обрушился на побережье Мексиканского залива.

На борту Crew Dragon кроме россиянина были астронавты NASA Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, а также второй в истории астронавт из ОАЭ Султан Альнеяди.

Эта команда провела на борту МКС полгода. В воскресенье на станцию также на борту Crew Dragon прибыл сменный экипаж.

Помимо научной и технической работы экипаж, прибывший на Землю, за полгода принял "в гостях" трех космических туристов – одного американца и двух представителей Саудовской Аравии.