04 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Минобрнауки: обновится курс военной подготовки в вузах

В российских вузах курс основ военной подготовки должен обновляться по мере проникновения новых технологий в военную сферу.

Как заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, студентов необходимо знакомить с "новинками" и осваивать их.

"Конечно, этот курс живой, ему надо обновляться по мере того, как новые технологии будут проникать в военную сферу и, естественно, мы просто обязаны знакомить студентов с новинками и осваивать эти новинки поэтому конечно, в будущем, курс не остановится в своем развитии", - сказал Афанасьев.

Так он ответил на вопрос о том, планирует ли министерство обновлять курс, например, включив в него информацию о беспилотниках, средствах ПВО и РЭБ.

"Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы.

Теги: вузы, военная подготовка


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