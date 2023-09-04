Автозапчасти с начала года подорожали на 7–20%

В России цены на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 году выросли от 7 до 20%.

Это следует из данных "Авито" и специализированного портала "Дром". На них приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в стране.

По оценкам "Дрома", средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили выросла с начала года на 17–20%. Расчет делался для наиболее популярных категорий запчастей для автомобилей, которые входят в нижний и средний ценовые сегменты.

При этом темпы роста цен в текущем году замедлились, а некоторые наименования подешевели, сообщают "Ведомости".

Тем временем, средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии вырос на 12% - до 1,9 млн руб., а на автомобили с пробегом - на 18%, до 1,3 млн руб.