Туроператоры: стоимость зарубежных туров на зиму увеличится на 10-30%

Стоимость туров за пределы России в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с 2022 годом.

О планах поднять цены уже в октябре-ноябре рассказали крупные туроператоры. Кроме того, данную информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии. Речь идет о таких популярных направлениях в этот период года, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и так далее.

Среди причин роста цен участники рынка называют рост курса валют, подорожание перевозок и проживания в отелях. Например, гостиницы Таиланда уже оповестили туроператоров об индексации цен на 20%.

Самая высокая стоимость будет на Новый год и праздничные дни, когда туры подорожают как минимум на 15%. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения увеличится также от 15%, сообщают "Известия".

Ранее турбизнес предложил правительству меры, которые к 2030-му должны увеличить до 16 млн количество поездок иностранцев в Россию. Среди них – отказ от "правил паритета" в авиаотрасли и режим "открытого неба" для иностранных авиакомпаний.