04 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России Крым
Фото: Накануне.RU

Депутат Шеремет: российская армия никогда не уйдет из Крыма

Войска России никогда не уйдут из Крыма, как бы того ни добивались власти Украины и их западные кураторы.

Как сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, российская армия является гарантом безопасности полуострова. Благодаря им в Крыму сегодня спокойно, жители полуострова ведут мирную жизнь. Как считает парламентарий, Крым стал для Зеленского фобией, так как является оплотом русского мира и примером того, как могут развиваться территории, которые вернулись на свою историческую родину в Россию, сообщает РИА "Новости".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрйи Медведев отреагировал на то, что Украина объявила, что ей согласовали любые удары по всему российскому, "например, в Крыму".

Теги: Госдума, Крым, войска РФ


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