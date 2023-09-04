04 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Большинство опрошенных в РФ считают себя россиянами

Самоидентификация "россияне" доминирует в восприятии граждан РФ и не имеет значимых конкурентов.

Как показало исследование ЦСП "Платформа" и Центра социально-политических исследований и информационных технологий (ЦСПИИТ) РГГУ, на вопрос "Если бы перед вами стояла задача назвать всех жителей России одним словом, как бы вы это сделали? ", 60% ответили "россияне". 8% опрошенных назвали всех жителей России русскими, 5% охарактеризовали их позитивными характеристиками - единые, сплоченные, добрые, мудрые. 4% считают, что жители РФ – это наши родные, братья, еще 4% – граждане, соотечественники, 3% – народ. 2% опрошенных назвали всех жителей РФ русичами, россами, русами, 1% дал им негативные характеристики.

Авторы исследования заявляют об аномально высоком количестве ответов в духе славянской стилизации "русич", "росс" и связывают это с "напряженной обстановкой".

При этом для 72% "национальность" и "россиянин" – близкие понятия, которые означают почти одно и то же. Среди россиян растет уровень политкорректности. Как сообщил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, в людях долгое время воспитывалась именно гражданская идентичность, а не национальная. Вместе с этим они боятся конфликтов, употребление слова "россиянин" вместо "русский" снижает вероятность межнациональной вражды, сообщают "Ведомости".

Теги: соцопрос, исследование, россияне


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