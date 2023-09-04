Около Крыма и над Курской областью сбиты беспилотники
Пресечена атака по объектам на территории России с использованием двух беспилотников Украины.
По данным Министерства обороны РФ, дроны самолетного типа уничтожены над Черным морем возле Крымского полуострова и над Курской областью средствами противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Telegram-канал Mash сообщал, что взрыв слышали в Курчатове, где находится АЭС.
Днем ранее в Курской области были обезврежены два беспилотных летательных аппарата.