Около Крыма и над Курской областью сбиты беспилотники

Пресечена атака по объектам на территории России с использованием двух беспилотников Украины.

По данным Министерства обороны РФ, дроны самолетного типа уничтожены над Черным морем возле Крымского полуострова и над Курской областью средствами противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Telegram-канал Mash сообщал, что взрыв слышали в Курчатове, где находится АЭС.

Днем ранее в Курской области были обезврежены два беспилотных летательных аппарата.