Собянин: Научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО

В Москве весь научно-технологический потенциал используется для того, чтобы помочь средствам ПВО и главе Минобороны обороны защитить город и ее жителей.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Сергей Собянин, в последний месяц около 1,5-2 тыс. человек в Москве ежедневно работают на объектах ПВО. Отмечается, что все, что военное ведомство просит сделать, московские власти делают "беспрекословно в самые сжатые сроки".

Собянин также отметил подвиг тех, кто отправляется в Донбасс на восстановление городов. При этом еще рано оценивать и подводить итоги, поскольку процесс воссоздания сложный а объем - большой.

Ранее мэр заявил, что Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны.