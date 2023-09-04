04 Сентября 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Собянин: Научный потенциал Москвы используется для помощи ПВО

В Москве весь научно-технологический потенциал используется для того, чтобы помочь средствам ПВО и главе Минобороны обороны защитить город и ее жителей.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" мэр Сергей Собянин, в последний месяц около 1,5-2 тыс. человек в Москве ежедневно работают на объектах ПВО. Отмечается, что все, что военное ведомство просит сделать, московские власти делают "беспрекословно в самые сжатые сроки".

Собянин также отметил подвиг тех, кто отправляется в Донбасс на восстановление городов. При этом еще рано оценивать и подводить итоги, поскольку процесс воссоздания сложный а объем - большой.

Ранее мэр заявил, что Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны.

Теги: Собянин, ПВО, Москва


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Ранее 01.09.2023 00:03 Мск Собянин: Ведется строительство объектов ПВО для защиты Москвы
Ранее 31.08.2023 08:31 Мск С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию более 500 раз

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