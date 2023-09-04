04 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России В бывшем СССР Украина
Фото: Александр Река / ТАСС

Командир "Ахмата": ВСУ потеряли до 70% западной бронетехники

Украинская армия потеряла до 70% западной военной техники.

Как сообщил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, Киев начал контрнаступление с того, что огромное количество техники, сил и средств начали отправлять на передовую. Из-за этого большое количество техники либо подорвалось на минах, либо было подбито российской армией. Алаудинов указал, что Вооруженные силы Украины уже пересмотрели свою изначальную тактику и начали наступать в пешем порядке.

В наступлении участвуют вновь собранные подразделения, в которые вливаются бойцы из разных подразделений. При этом они с легкостью сдаются в плен, что говорит о том, что "у них, как говорится, того запала изначального, который у них был, его у них уже нет, получается", — отметил командир, сообщает ТАСС.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российская армия сменила тактику ведения боев в ходе проведения спецоперации на Украине.

Теги: Ахмат, Алаудинов, Украина, спецоперация


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