Глава Ростовской области заявил, что инцидент с участием бойца СВО на контроле

После конфликта возле кафе в Батайске под Ростовом-на-Дону заведено уголовное дело.

Как сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев, его ход будет на губернаторском контроле. Он отметил, что виновные должны обязательно ответить по закону. В ходе конфликта в участника спецоперации стреляли из травматического оружия. В него было выпущено 12 пуль.

Неизвестный скрылся с места происшествия. Потерпевший от медицинской помощи отказался.

Со слов очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых мужчины. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в СВО. В ходе драки один из участников конфликта применил травматическое оружие. Ведется поиск стрелявшего.