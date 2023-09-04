Зеленский заявил об отставке Резникова

Алексей Резников покинет пост главы министерства обороны Украины, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

По его словам, на его место придет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как указал украинский лидер, ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Зеленский ожидает от Верховной Рады поддержки этой кандидатуры.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины с последующим назначением послом в Великобритании.