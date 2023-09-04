04 Сентября 2023
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Фото: AFP 2023 / Olivier Matthys

Зеленский заявил об отставке Резникова

Алексей Резников покинет пост главы министерства обороны Украины, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

По его словам, на его место придет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Как указал украинский лидер, ведомство "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

Зеленский ожидает от Верховной Рады поддержки этой кандидатуры.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины с последующим назначением послом в Великобритании.

Теги: Зеленский, Резников, Украина


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Ранее 31.08.2023 09:16 Мск На Украине может смениться министр обороны

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