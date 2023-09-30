Путин не поедет в сибирскую тайгу на свой день рождения

Президент России в этом году откажется от поездки в сибирскую тайгу на свой день рождения (7 октября). По данным Shot, Владимир Путин, как и в предыдущие два года, в свой день рождения будет работать, возможны рабочие поездки в Санкт-Петербург и Сочи.

В прошлом году Путин отметил свой 70-летний юбилей в Санкт-Петербурге – на неформальной встрече глав государств СНГ.

В последний раз в свой день рождения Путин отдыхал в 2019-м году, тогда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поехал собирать грибы в Сибири, там же катался на внедорожнике и гулял по лесу.