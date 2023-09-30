В России выявили только один регион с низкой долговой устойчивостью

Минфин России опубликовал рейтинг российских регионов по долговой устойчивости. Все они были разделены на три категории: с высоким рейтингом долговой устойчивости, со средним и с низким. В последнюю категорию министерство включило только один регион – Калмыкию.

Больше всего регионов – 56 – попали в первую категорию. Но узнать, какой регион имеет самую большую устойчивость невозможно – в рейтинге субъекты расположили по алфавиту.

В группе со средней долговой устойчивостью 28 регионов.

В рейтинг не включили присоединенные территории.