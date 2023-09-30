30 Сентября 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Главред&quot; / youtube.com/@glavred_info

Украина создает первый в мире флот морских дронов – Зеленский

Украина создает первый в мире флот морских дронов, заявил Владимир Зеленский на форуме оборонных индустрий в Киеве.

Также он заявил о начале производства орудий и снарядов НАТОвских калибров.

В форуме, который в первый раз проходит на Украине, принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира.

Также украинский президент рассказал, что в стране появится специальный оборонный фонд для обеспечения дополнительных ресурсов на развитие военных производств, создание новых объектов и программ, необходимых для обороны и помощи военнослужащим. Средства в него будут поступать за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов. Москва считает планы по передаче конфискованных российских активов Киеву незаконными, напоминает РБК.

Теги: морские дроны, владимир зеленский, оборонная индустрия


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