В Мордовии детям-инвалидам выдали в школах сухпайки с личинками

Полторы сотни семей с детьми-инвалидами в Саранске (Мордовия) получили сухпайки с червями, рацион им раздали в школах.

Родители пожаловались на питание, которое в школах выдают детям, обучающимся на дому. В соцсетях они рассказали, что личинки насекомых были в пачках с рисом и гречкой.

По данным Mash, крупу для детей поставляла кейтеринговая компания из столицы. Чиновники из Минобразования республики уже извинились перед родителями, но те все равно готовят обращение в прокуратуру, по их словам, просрочка в сухих пайках встречается уже не первый раз.