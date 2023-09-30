Конгресс может проголосовать за проект 45-дневного бюджета США, где не предусмотрена помощь Украине

Палата представителей американского Конгресса, где преимущество у Республиканской партии, представила проект 45-дневного бюджета США, в котором нет расходов, связанных с помощью Украине. В ближайшее время по этому документу состоится голосование, заявил конгрессмен Том Коул.

Парламенту США нужно утвердить хотя бы временный бюджет, поскольку договориться о принятии нормального бюджета Конгресс не может, правительство без утвержденного бюджета тоже работать не может (начинается так называемый шатдаун).