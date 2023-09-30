Шольц возмутился количеством беженцев в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц возмутился числом беженцев, которые стремятся в ФРГ. Поэтому его правительство выступает за введение более строгого контроля на внешних границах ЕС и регистрации мигрантов во всех странах союза, границы которых они пересекают, заявил глава немецкого правительства в интервью RND.

"Количество беженцев, стремящихся в Германию, в настоящий момент слишком велико", - говорит Шольц.

Он также пообещал: если беженцам будет отказано в предоставлении убежища – им придется покинуть Германию.

"Так не может продолжаться дальше: более 70% всех прибывающих в Германию беженцев раньше не были зарегистрированы, хотя практически все они побывали в одной из стран ЕС", - отметил Шольц.