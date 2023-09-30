В "партии войны" всего 10-15% россиян – ВЦИОМ

В "партии войны" всего 10-15% россиян, считает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, эта группа существовала и до СВО, с началом которой "подняла голову". В какой-то момент внутренние убеждения и "официальная линия" совпали, но в итоге эти люди "требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность".

"Все-таки большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, но раз уже так сложилась ситуация, то надо побеждать. И поэтому они за Россию, за армию и за Путина", - сказал Федоров в интервью РБК, уточнив, что эта позиция доминирует сегодня – как и год назад.

Федоров также пояснил, что имеет в виду под "партией войны": это и сами военные, добровольцы и контрактники, а также члены их семей, волонтеры. Они составляют относительно небольшую часть общества, но очень активную.

По мнению главы ВЦИОМа, "партия войны" не представляет угрозы для власти, поскольку активность этих людей "канализирована в направлении Украины".

"Да, определенный внутриполитический риск представители "воюющей России" несут, но этот риск управляемый", — уверен гендиректор ВЦИОМ.