Российские паспорта получили 2,2 миллиона жителей присоединенных территорий

Российские паспорта получили 2,2 млн людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь не идет только о жителях этих территорий – многие получили документы, переехав в другие регионы России в качестве беженцев или переселенцев.

По данным министерства, с 2019 года выдано более 3 млн российских паспортов людям, проживающим или проживавшим на присоединенных территориях. Это около 83% всех людей, которые живут в перечисленных регионах.

В ГИБДД России перерегистрированы более 277 тыс. транспортных средств и выдано более 363 тыс. водительских удостоверений.