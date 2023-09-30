В центре Еревана проходит митинг в поддержку Рубена Варданяна

В центре Еревана проходит акция в поддержку экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. На минувшей неделе его задержали при попытке въехать с территории Карабаха в Армению с другими беженцами на погранпереходе "Лачин".

Несколько сотен человек требуют освободить Варданяна.

Бывшему государственному министру Нагорного Карабаха (главе правительства) Рубену Варданяну в Азербайджане предъявлено обвинение в "финансировании терроризма, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении госграницы", об этом сообщили в службе госбезопасности Азербайджана.

Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе".

За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до 8 лет за участие в создании незаконных вооруженных формирований.

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 году оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 году он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 года.

Между тем, генпрокуратура Азербайджана сообщила, что задержан и бывший министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики, советник президента Давид Бабаян, ему предъявили обвинения по возбужденным Баку делам и отправили в СИЗО.