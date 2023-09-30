Медведев: СВО будет продолжаться до "полного уничтожения киевского режима"

Бывший президент России Дмитрий Медведев предположил, что специальную военную операцию руководство страны будет продолжать до "полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий".

"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Такими словам заместитель председателя Совета безопасности России решил отметить годовщину подписания Путиным указа о вхождении в состав РФ новых территорий: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Часть этих территорий находится под контролем Киева, в том числе областные центры Запорожской и Херсонской областей.