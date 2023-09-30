В Верхней Пышме впервые прошли областные соревнования "Самбо в школу"

В Верхней Пышме прошел областной фестиваль "Самбо в школу", участвовали команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, поселков Арти и Арамиль. Соревнования принимала пышминская школа №25, где постоянно проводятся соревнования по самбо муниципального уровня.

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев рассказал, что идея провести этот спортивный праздник родилась год назад. Он поблагодарил руководство школы № 25 за предоставленную площадку: "Сегодня у нас состязаются шесть команд. Я уверен, что ребята удивят нас своим мастерством. Всем успехов! Занимайтесь самбо!".

Участники выступили в трех дисциплинах: "Демо самбо", "Самбо в ГТО" и "Спортивное самбо". Самым захватывающим и зрелищным стал первый этап "Демо самбо", к нему спортсмены готовились несколько недель.

"У нас в школе мало девчонок, которые занимаются самбо. Войти в школьной команду "Самбо в школу" вызвались участницы танцевальной секции. Буквально за месяц им предстояло овладеть приемами самбо, а мальчишкам-борцам – научиться танцевальным движениям. С ребятами занимались одновременно и хореограф, и тренер по самбо. Коллектив получился слаженным, а его выступление – необычным", - рассказала директор СОШ№25 Лариса Разумная.

Команда школы №25 завершила свое выступление поднятием флага России и плаката "Самбо – школа жизни".

Следующим этапом участники фестиваля сдавали нормы ГТО: основные элементы самостраховки и самозащиты. Судьи внимательно следили за выполнением каждого норматива, выставляя оценки. Ребятам нужно было демонстрировать приемы четко, грамотно и слаженно. Третий этап – спортивное самбо, в котором ребята показали свои борцовские навыки.

"Я верю, что вы, ребята, пополните ряды сборной Свердловской области по самбо, жду вас в Клубе самбо Верхней Пышмы – сильнейшем в России", - подбодрил участников Валерий Стенников, директор верхнепышминского клуба самбо.

"Фестиваль "Самбо в школу" в Свердловской области проводится впервые, - рассказал координатор проекта "Zа самбо" в Свердловской области Алексей Свалов. - Он станет отборочным этапом на региональные соревнования, которые пройдут во Дворце самбо Верхней Пышмы 10 октября 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие команды из Тюмени, ХМАО и других регионов УрФО. Победители будут представлять округ на всероссийских соревнованиях "Самбо в школу". Желаю ребятам победы на региональном туре. Хотелось бы, чтобы УрФО представляла команда из Свердловской области".

Победителями областного этапа "Самбо в школу" стала команда школы № 16 из Екатеринбурга. На втором месте – ребята из школы № 33 Верхней Пышмы. Бронзовая медаль – у команды хозяев площадки фестиваля - школы № 25.