Главу Печоры, собиравшегося уехать в зону СВО, задержали по подозрению во взятке

Главу администрации Печоры Валерия Серова задержали по подозрению в получении взятки. Мужчина заключил контракт с Минобороны и уже сегодня собирался отбыть в зону СВО.

Также задержан бывший заместитель Серова Андрей Канищев.

"По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч 6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору).