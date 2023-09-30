30 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба СКР

Главу Печоры, собиравшегося уехать в зону СВО, задержали по подозрению во взятке

Главу администрации Печоры Валерия Серова задержали по подозрению в получении взятки. Мужчина заключил контракт с Минобороны и уже сегодня собирался отбыть в зону СВО.

Также задержан бывший заместитель Серова Андрей Канищев.

"По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч 6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий группой лиц по предварительному сговору).

Теги: валерий серов, взятка, сво


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Ранее 30.09.2023 11:37 Мск Задержан глава администрации Печоры, собиравшийся ухать в зону СВО - источник

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