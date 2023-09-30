На месте крушения самолета Пригожина появился мемориал

На месте гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина под Тверью появился памятник. Фотографии были опубликованы в близком ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".

На месте крушения самолета установлен каменный монолит с табличкой с гербом ЧВК. Рядом установлен флагшток с флагом "Вагнера", там же лежат цветы и фотографии Пригожина и других погибших в авиакатастрофе.

23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летал Пригожин, разбился в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек: два пилота, стюардесса, Пригожин, его охрана и командиры ЧВК. Все они погибли.