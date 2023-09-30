Почти 100 миллионов россиян ежедневно пользуются интернетом

Ежедневная аудитория интернета в России составляет почти 100 млн человек, в Европе РФ занимает первое место по количеству пользователей сети, также страна может похвастаться одним из самых дешевых доступов в интернет, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, к концу 2024 года широкополосным доступом в сеть планируется обеспечить 90% домохозяйств. Сейчас почти все 25 тыс. населенных пунктов с населением 100-500 человек обеспечены услугами передачи данных.