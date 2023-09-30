СМИ: В Армении могут отключить российские телеканалы

В Армении могут отключить вещание российских телеканалов, передает РИА Новости со ссылкой на депутата армянского парламента от правящей партии "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

Ранее Министерство иностранных дел России в крайне жесткой форме буквально отчитало руководство Армении за текущую политику, которую в Москве воспринимают как враждебную. "Армянское руководство" обвиняется в том, что предпочло "ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном шарахания и бегание на Запад". "Явно с подачи властей в армянских СМИ развернута настоящая антироссийская вакханалия", - говорится в заявлении МИД России.