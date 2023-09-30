"Я не готов умереть за страну": Владимир Кличко объяснил, почему он не на фронте

Младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир объяснил свой отказ от службы в ВСУ. "Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть", - заявил олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу в эфире немецкого телеканала ZDF.

Кличко-младший также отметил, что большинство сражающихся украинцев не были мобилизованы.

В начале февраля 2022 года, до начала военной операции, Владимир Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева.