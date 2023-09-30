1,6 млн жителей присоединенных территорий получили российские полисы ОМС

Более 1,6 млн жителей присоединенных территорий за год получили российские полисы ОМС, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он считает, что "интеграция в систему обязательного медицинского страхования России — ключ доступа ко всей системе здравоохранения страны". Он не уточнил при этом, сколько жителей присоединенных территорий получили российские паспорта.

Глава Минздрава отметил, что российские власти занялись развитием материально-технической базы присоединенных территорий: включили их в программу онкологической помощи, помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, поставили транспорт для подстанций "скорой помощи" и начали ремонт больниц.

Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах на время пребывания в составе Украины. Часть этих территорий сегодня находится под контролем Киева, в том числе областные центры Херсонской и Запорожской областей.