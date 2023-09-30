30 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Задержан глава администрации Печоры, собиравшийся ухать в зону СВО - источник

Силовики задержали главу администрации Печоры Валерия Серова, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова. Он утверждает, что Серов был задержан около 6 утра в своей квартире при поддержке ОМОНа.

Утверждается, что сегодня во второй половине дня Серов собирался отправиться в зону СВО.

На прошлой неделе депутаты горсовета Печоры согласились предоставить Серову неоплачиваемый отпуск в связи с поездкой в зону СВО на шесть месяцев. Серов решил стать добровольцем. При этом СМИ и оппозиционные политики критиковали градоначальника, который решил покинуть город, не подготовив его к осенне-зимнему сложному периоду.

Многие чиновники и народные избранники из Республики Коми решили податься в зону СВО: там служит глава Минздрава региона Игорь Дягилев, мэр Воркуты Ярослав Шапошников, первый замглавы администрации Сыктывкара Александр Можегов также заключил контракт с Минобороны. СМИ писали, что, например, мэр Воркуты Шапошников засобирался в зону СВО после возбуждения уголовного дела о состоянии водоочистных сооружений города.

Накануне Владимир Путин прокомментировал участие в СВО осужденных людей: "Мы все люди, каждый может совершать ошибки, они их совершали".

Теги: валерий серов, печора, задержание, чиновник


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