30 Сентября 2023
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Фото: Татьяна Кротова

Пермский завод им. Дзержинского сняли с торгов

Оборонный завод им. Дзержинского (ЗиД) в Перми сняли с торгов в связи с судебным разбирательством вокруг предыдущей продажи предприятия, об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Оборонное предприятие с 2005 года находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.

Предприятие было выставлено на торги, покупателем выступила фирма "Спецпроектстрой". При проверке оказалось, что покупатель является фиктивным. Минпромторг отозвал у него лицензию на производство боеприпасов. Руководство ЗиД расторгло сделку, завод снова был выставлен на торги. Его имущественная база оценивается в 4 млрд руб.

В дело вмешалась Генпрокуратура, она подала иск в суд, предлагает признать сделку о продаже "Спецпроектстрою" ничтожной, а ЗиД передать в пользу государства, предварительно простив ему долги. В суде ФНС заявила, что не против такого исхода дела.

Теги: завод им. дзержинского, торги, банкротство, пермь, оборонное предприятие


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