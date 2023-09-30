Путин поздравил россиян с Днем воссоединения

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Год назад он подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (в их административных границах на момент нахождения в составе Украины) в состав Российской Федерации. На текущий момент часть перечисленных территорий находится под контролем Киева, в том числе административные центры Херсонской и Запорожской областей.

Путин в торжественном обращении по поводу Дня воссоединения назвал это событие "историческим и судьбоносным".

По мнению президента, это "осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение" жители регионов приняли вместе в ходе референдумов "в полном соответствии с международными нормами".

Согласно указу о праздновании Дня воссоединения 30 сентября предлагается приравнять к дням воинской славы.