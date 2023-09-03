В Курской области обезврежены украинские беспилотники

В Курской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, беспилотники обезвредили в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.

"Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", - уточнил губернатор.

Напомним, также сегодня беспилотный аппарат был сбит на подлете к Белгороду.