В Курской области обезврежены украинские беспилотники
В Курской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как рассказал он в своем Telegram-канале, беспилотники обезвредили в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского.
"Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", - уточнил губернатор.
Напомним, также сегодня беспилотный аппарат был сбит на подлете к Белгороду.