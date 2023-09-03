Суд арестовал министра транспорта Хакасии по делу о взятке

Абаканский городской суд арестовал министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики, чиновнику предъявлено обвинение по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Он арестован на два месяца.

Дмитрий Василиади возглавляет республиканский Минтранс с 2020 года.

Ранее на отчете правительства Хакасии в республиканском заксобрании случился скандал. Глава заксобрания назвал местных депутатов "шпаной" и обещал пожаловаться на них Дмитрию Медведеву.