03 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин назвал генетику серьезным оружием

Владимир Путин назвал генетику серьезным оружием. Об этом президент России заявил школьникам после открытого урока "Разговор о важном".

Кадры беседы Путина с детьми показали в передаче "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на канале "Россия 1".

"Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", - заявил президент.

Также он отметил, что важно, чтобы позитивные начала, заложенные в генетике, не превратились в угрозу для человечества.

Напомним, 1 сентября в рамках проектов платформы "Россия – страна возможностей" Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" для 30 избранных школьников. Все они имеют выдающиеся достижения в учебе, являются победителями международных олимпиад и конкурсов.

Теги: Путин, генетика, президент


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